Roma, Corriere della Sera: "Monchi all’assalto di Berardi"

Avesse deciso di giocare a hockey, Bryan Cristante avrebbe potuto avere un futuro in Nazionale. "Meglio il calcio, meglio l'Italia", ha avuto modo di dire col sorriso il nuovo centrocampista della Roma. Padre canadese, la nazionale nordamericana lo voleva con sè ma la scelta è apparsa...

Hockeista mancato, la 24 del Mamba. Cristante, Roma per consacrarsi

Non solo Kluivert, Monchi all’assalto di Berardi, scrive l'edizione romana del Corriere della Sera che racconta dell'incontro di ieri tra il ds della Roma e l'agente di un altro pallino di Di Francesco come Domenico Berardi. Un'estate fa il Sassuolo lo valutava oltre 50mln di euro, oggi potrebbe essere della metà alla luce di una stagione deludente e, considerando i buoni rapporti tra i club, nell'affare potrebbero rientrare anche dei giovani.

