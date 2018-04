Roma, cresce l’intesa in attacco tra Dzeko e Schick

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella vita non è mai troppo tardi. E se le cose devono arrivare, prima o poi arrivano. Così quella che era stata costruita come la coppia d’oro dell’attacco giallorosso, finalmente sembra iniziare a girare. E non solo perché i due si capiscono o perché in campo (e fuori) parlano la stessa lingua, il ceco, ma anche perché se Dzeko continua a giocare su livelli altissimi, ora anche Schick è sulla strada giusta. E l’intesa cresce. “È vero, lavoriamo tanto insieme – dice Schick –. Ma la differenza rispetto a prima è che ora mi sento meglio come condizione, non ho più problemi fisici e posso rendere al meglio”, riporta La Gazzetta dello Sport.