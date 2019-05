Roma e Lazio, Il Messaggero: "Sarà la domenica dei grandi saluti"

© foto di stefano tedeschi

In taglio alto di prima pagina Il Messaggero titola: "De Rossi, Dzeko e Milinkovic, sarà la domenica dei grandi saluti". Per le due squadre romane dopo l'ultima giornata ci saranno numerosi addii. Tra i giallorossi sarà grande la festa per Daniele de Rossi, capitano della Roma, che ancora deve decidere del suo futuro dopo che non gli è stato proposto il rinnovo di contratto. Lascerà anche Edin Dzeko, dopo quattro stagioni passate a Trigoria, con un bottino di 87 reti. Tra i biancocelesti invece il nome illustre al passo d'addio è quello di Sergej Milinkovic Savic, che potrebbe passare alla Juventus.