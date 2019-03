© foto di Tommaso Bonan

"Così no". Questo l'eloquente titolo dell'edizione odierna de "Il Romanista" sull'eliminazione della Roma dalla Champions League. Il sogno è finito - si legge - la Roma esce per un rigore dato dal Var e un altro non dato a Schick alla fine del secondo tempo supplementare. La Roma non gioca bene, ma stavolta la squadra lotta, pareggia con De Rossi (poi costretto a uscire) e spreca due occasioni. Pallotta sbotta: "Siamo stati derubati. E' uno schifo". Florenzi in lacrime. Di Francesco non parla: il modo in cui la Roma esce potrebbe far rivedere la decisione della società sul tecnico (ma Ranieri è pronto).