Roma-Fiorentina, il duello si sporta fuori dal campo. Il QS: "L'obiettivo è Sarri"

Roma-Fiorentina di domani sera non sarà solo partita in campo. La sfida accende anche altri motivi di discussione. E al centro c'è Maurizio Sarri. Secondo quanto scrive il QS l'ex allenatore è impegnato in questi giorni con la Juve nella rescissione del contratto. Ormai anche i bookmaker ci giocano su, quotando l'allenatore come favorito prima sulla panchina giallorossa e ora su quella viola. Per quanto riguarda la Fiorentina è giusto ribadire come Commisso una ventina fi giorni abbia riconfermato la fiducia a Iachini, cancellando ogni interesse della società viola nei confronti di Sarri. La Roma? Gli ultimi risultati avrebbero fatto tornare diverse ombre su Fonseca. Ombre che potrebbero spingere Sarri in direzione capitale.