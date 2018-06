Roma, Gazzetta: "Al tavolo con l'Ajax per il bis"

Al tavolo con l'Ajax, la Roma punta al bis. Kluivert più Ziyech", titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport raccontando che domani i due club torneranno a parlarsi per limare le differenze - i bonus e la percentuale di futura rivendita - che ancora non hanno permesso di arrivare alla fumata bianca per l'attaccante. Una volta definito l'affare la Roma non interromperà i rapporti con l'Ajax: Monchi vuole anche Ziyech, marocchino che nei piani tattici dovrebbe giocare come mezzala. In uscita dovrebbero esserci due giocatori a centrocampo tra Strootman, Nainggolan e Pellegrini.