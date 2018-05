Roma, Gazzetta: "Alisson-Szczesny, gerarchie ribaltate"

© foto di Federico Gaetano

Alisson-Szczesny, gerarchie ribaltate, scrive la Gazzetta dello Sport, analizzando com'è cambiata la situazione dei portieri appena un anno dopo la convivenza alla Roma, alla vigilia del match che potrebbe riproporli uno contro l'altro. Il polacco era titolare ed il brasiliano in panchina, ma ora - nonostante la scelta della Juventus si sia rivelata giusta per affidabilità e persoalità - è Alisson in vetrina col Real Madrid pronto all'assalto con una proposta da 70mln di euro e un ingaggio monstre per convincerlo. La Roma punta a tenerlo con una proposta di rinnovo e l'inserimento di una clausola.