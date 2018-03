Roma, Gazzetta: "Coric e Johansson, squadra di baby campioni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Coric e Johansson, nasce una Roma di baby campioni, titola la Gazzetta dello Sport nelle pagine interne raccontando della filosofia di Monchi sul mercato, a caccia di altri Under. Tanti i talenti messi sotto la lente d'ingrandimento ed alcuni, come Coric e Johansson, sono ad un soffio dalla firma. Il croato è virtualmente della Roma - si legge - bloccato a gennaio con un'offerta da 12mln di euro mentre per il 19enne portiere del Malmoe c'è l'accordo a 2mln di euro più 1,5mln di bonus, ma resta da convincere il ragazzo che vuole giocare titolare.