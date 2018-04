Roma, Gazzetta dello Sport: "Attenti alla Lupa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Attenti alla Lupa", scrive nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport analizzando il sorteggio delle semifinali che ha riservato il Liverpool ai giallorossi. Real e Bayern, favorite contro, e le outsider dall'altra parte, ma chi uscirà vincente dalla seconda sfida avrà - si legge - una carica mentale irresistibile. Il Liverpool fa abbastanza paura con i 33 gol realizzati ed i soli 7 subiti con un atteggiamento basso per poi scatenarsi in ripartenza. Per questo Di Francesco è pronto ad un altro grande studio pre-partita e non si esclude un ritorno alla linea a quattro, per evitare le tre punte contro i tre difensori e costringere la squadra ad abbassarsi sempre a cinque.