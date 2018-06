Roma, Gazzetta dello Sport: "Svolta al centro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Svolta al centro, titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport raccontando della possibile rivoluzione in mediana per la Roma. Si attendono sorprese perché potrebbe arrivare Hector Herrera, capitano del Porto in scadenza 2019 ma valutato intorno ai 20mln di euro. L'unico punto fermo è De Rossi, all'ultima in giallorosso, Pellegrini chiede un posto da titolare e - si legge - i più adatti a poter costruire plusvalenze sono Strootman e Nainggolan e qualora si liberassero caselle oltre a Cristante - dato in dirittura d'arrivo - non si perde di vista Ziyech dell'Ajax.