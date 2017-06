Roma, Gazzetta: "E' il giorno di Karsdorp"

E' il giorno di Karsdorp, titola la Gazzetta dello Sport nelle pagine interne, raccontando del viaggio di oggi di Monchi e del ds Baldissoni destinazione Olanda per chiudere col Feyenoord la trattativa per Karsdorp. Per il laterale il club giallorosso pagherà circa quindici milioni in una modalità da stabilire, bruciando così anche l'Inter a cui il difensore piaceva non poco