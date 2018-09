Roma, Gazzetta: "Le cinque spine che sgonfiano la squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Le cinque spine che sgonfiano la Roma", titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport per analizzare i problemi della squadra di Di Francesco. Il primo riguarda la preparazione che è cambiata per evitare il calo fisico accusato a gennaio, poi si passa ai troppi moduli diversi che hanno mandato un po' in confusione i meno esperti. In difesa poi tra gli imputati c'è anche il portiere Olsen che deve migliorare soprattutto con i piedi per dare sicurezza al reparto. Altra spina è rappresentata dagli scontenti, come ad esempio Pellegrini e Cristante, penalizzati dai cambi di modulo e che si aspettavano di giocare di più ed infine il mercato con tanti movimenti che possono aver fatto perdere le certezze dell'anno scorso.