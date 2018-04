Roma-Genoa 2-1, Il Secolo XIX: "Punizione capitale"

"Punizione capitale" titola Il Secolo XIX oggi in edicola, in riferimento al ko di misura del Genoa all'Olimpico: "Segna Under dopo un piazzato, autogol di Zuka da corner. Lapa accorcia, il Genoa fa soffrire i giallorossi ma non basta". Nel taglio basso si parla del vertice per il futuro fra allenatore e società: "Ballardini: in settimana incontro Preziosi". Lapadula e le critiche: "Genova si aspetta molto da me. Ma so che il lavoro mi ripagherà".