Roma, gioiello Calafiori. Corriere dello Sport: "Lo shock di Napoli è alle spalle"

vedi letture

La Roma è riuscita a smaltire in pochi giorni la pesante sconfitta contro il Napoli e ha dimostrato di essere viva: "Per carità - precisa il Corriere dello Sport - la vittoria contro la Young Boys non può bastare per avere la certezza che la squadra abbia superato la preoccupante flessione di domenica scorsa, ma certamente le consentirà di preparare meglio la sfida contro il Sassuolo in programma tra due giorni all'Olimpico". Gli uomini di Fonseca si assicurano il primo posto nel girone, e di conseguenza un sorteggio più soft per i sedicesimi di finale. Dopo il gol dell'uno a uno, i giallorossi hanno aumentato la pressione e hanno trovato il gol della vittoria con un capolavoro del diciottenne Calafiori, un "figlio di Roma, già in orbita prima squadra dalla passata stagione, dopo un gravissimo infortunio al ginocchio".