Roma, Corriere della Sera su Florenzi: "E' tutto nella testa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione romana del Corriere della Sera scrive della formazione giallorossa di mister Eusebio Di Francesco, in campo stasera all'Olimpico contro il Viktoria Plzen. "Florenzi: 'E' tutto nella testa, ora c’è bisogno di continuità'", il titolo del giornale in edicola che riporta le parole rilasciate ieri in conferenza stampa dall'esterno capitolino. Stasera Florenzi tornerà al suo ruolo preferito, cioè terzino destro, con un turno di riposo per Santon che non giocava da tempo due gare consecutive da 90 minuti.