© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Nelle pagine interne del Corriere dello Sport si parla di Roma e di calciomercato, con l'operazione relativa all'acquisizione di Toby Alderweireld in primo piano. "Alderweireld, via all'assalto. C'è già il sì del difensore", si legge. Viste le difficoltà per arrivare a Gianluca Mancini dell'Atalanta, infatti, i giallorossi hanno virato sul giocatore del Tottenham. Il belga può arrivare anche senza lo scambio con Zaniolo: pronti dieci milioni per convincere gli Spurs, Baldini è in missione.