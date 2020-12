Roma, Corriere dello Sport: "Avvio complicato per Dzeko, scalpita Borja Mayoral"

Su alcune pedine dello scacchiere tattico della Roma il Corriere dello Sport stamani scrive: "Avvio complicato per Dzeko, scalpita Borja Mayoral". Fonseca chiede all'attaccante di tornare ai suoi livelli: prima il trasferimento alla Juventus saltato, poi il Covid, Dzeko non è riuscito a incidere come suo solito. Solo 3 gol finora, gli stessi della sua riserva Borja Mayoral, due in meno di Pedro, Mkhitaryan e Veretout. Lo scorso anno dopo 13 partite era al doppio delle reti e dei minuti giocati. Comprensibile il dispiacere di Mayoral, escluso per l'impegno di Napoli nonostante lo stato di forma superiore.