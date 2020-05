Roma, Corriere dello Sport: "Conti in rosso, senza Champions top player a rischio"

vedi letture

Sul Corriere dello Sport in taglio basso c'è un focus sulla Roma, in vista del prossimo calciomercato. "Roma, conti in rosso. Senza Champions top player a rischio", si legge ancora. Il taglio degli ingaggi e le cessioni strategiche potrebbero non bastare nel caso in cui gli uomini di Fonseca non dovessero finire il campionato al quarto posto. Zaniolo e Pellegrini rischiano di andar via, stando a quanto si legge.