Roma, Corriere dello Sport in taglio alto verso la Juventus: "Dzeko contro tutto"

"Dzeko contro tutto", titola così il Corriere dello Sport in merito al big match di stasera tra Roma e Juventus, ossia quello che è stato, è e sarà contro quello che sarebbe potuto essere e non è stato più per Edin Dzeko, il grande protagonista della serata. Il bosniaco oggi poteva essere bianconero, invece è solo un rimpianto per Pirlo dopo l'affare sfumato.