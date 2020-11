Roma, Corriere dello Sport: "Mkhitaryan va oltre il 2021"

vedi letture

Il Corriere dello Sport analizza la situazione contrattuale dell'attaccante armeno: "Mkhitaryan va oltre il 2021". E' previsto che la Roma possa far valere l'opzione per il rinnovo automatico fino al 2022 ma che poi debba essere il calciatore ad approvare la decisione. In pratica Mkhitaryan non può imporre la sua presenza per un altro anno e l'ha accettato perché convinto di poter aprire un piccolo ciclo di successi anche in Italia. Così si è battuto per rimanere a Roma, condividendo il rischio d'impresa: ha una parte d'ingaggio "bassa", intorno ai 2,5 milioni, ma tanti bonus.