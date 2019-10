Roma, Corriere dello Sport: "Mkhytarian segreto, così nasce la stella"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere dello Sport propone anche un viaggio a Erevan, in Armenia, dov'è cresciuto Henrikh Mkhitaryan, una delle rivelazioni della Roma in quest'avvio di stagione. "Mkhitaryan segreto, così è nata una stella", titola in prima pagina il quotidiano romano, bravo a incunearsi nei luoghi della gioventù dell'ex Borussia Dortmund, tra scuola, amici e famiglia di quello che viene considerato un eroe popolare.