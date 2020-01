"Perez e Villar in arrivo". Titola così il Corriere dello Sport a pagina 10 sui rinforzi di questo mercato di gennaio della Roma di Fonseca: "Classe '98, tutti i rinforzi giallorossi scelti dal club per anticipare il futuro. L'attaccante del Barcellona sta definendo gli ultimi dettagli, il centrocampista atteso in serata. Ibanez: Roma è tutto ciò che voglio".