Roma, Corriere dello Sport riporta il Financial Times: "Stupore per il no a Friedkin"

Oggi alle 08:13

"Roma, stupore per il no a Friedkin". Il Corriere dello Sport in prima pagina si sofferma anche sulla Roma e sul mancato passaggio di proprietà, da Pallotta e Friedkin, riportando il commento del Financial Times che ha svelato i dettagli dello stop alla trattiva. Intanto, all'interno della società - si legge - si consuma lo strappo tra il patron e il direttore sportivo Petrachi.