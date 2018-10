Roma, Corriere dello Sport titola: "Di vittoria in Viktoria"

La Roma scende in campo in Champions League, dopo aver battuto il Frosinone e la Lazio in campionato nel giro di pochi giorni. "Di vittoria in Viktoria", il titolo del quotidiano nel taglio alto della prima pagina. I giallorossi di Eusebio Di Francesco giocheranno stasera contro i cechi del Viktoria Plzen per dimenticare la sconfitta dell'esordio al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid.