© foto di Giulio Falciai

Nelle pagine interne del Corriere dello Sport si parla molto di calciomercato. La Roma in particolare è un cantiere aperto, con i giallorossi che devono sciogliere il nodo allenatore: salutato Ranieri, starebbero spingendo per convincere Gasperini a sposare la loro causa. Il mercato potrebbe aiutare a raggiungere questo scopo: in particolare, l'obiettivo numero uno per l'attacco sarebbe proprio il colombiano dell'Atalanta Duvan Zapata. Sarebbe lui il sostituto di Edin Dzeko, al passo d'addio e prossimo al trasferimento all'Inter. Qualora si concretizzasse la pista Gasperini, gli orobici andrebbero su Eusebio Di Francesco. Alla Roma piace anche Barella, mentre per la porta l'idea numero uno è Perin, anche se prima bisogna piazzare lo svedese Olsen.