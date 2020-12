Roma, Corriere dello Sport: "Zaniolo bionico, crociato protetto da plastica speciale"

Dopo la rottura del crociato, Nicolò Zaniolo si sta impegnando per recuperare al meglio per la Roma e per la Nazionale, anche in vista dei prossimi europei. E da gennaio si allenerà in campo, supportato dalla tecnologia. "Zaniolo bionico: il crociato protetto da plastica speciale", titola in prima pagina il Corriere dello Sport.