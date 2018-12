Roma, Il Corriere della Sera: "Cinque casi ancora senza colpevole"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione romana del Corriere della Sera apre le proprie pagine sportive titolando sulla Roma: "Cinque casi ancora senza colpevole". Un dossier giallorosso dimostra che sono diversi i torti subiti in campionato. Il primo contro la Spal all'Olimpico (rigore agli ospiti); a Napoli (rigore non fischiato a Dzeko); a Firenze contro i viola (Simeone calcia Olsen e gli viene assegnato un rigore a favore); ultimo episodio prima di quello contro l'Inter, a Udine dove Fabbri, Var nel posticipo di domenica, non assegna un rigore su fallo di Samir su Pellegrini.