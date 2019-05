Roma, Il Corriere dello Sport: "Gasp detta le condizioni"

© foto di stefano tedeschi

Che Gian Piero Gasperini sia in cima alla lista dei desideri della Roma è ormai cosa nota e l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport riporta come l'Atalanta speri ancora di trattenerlo. Ma lunedì il tecnico incontrerà Percassi per cercare di liberarsi dei due anni di contratto che ancora lo legano agli orobici. Poi si potrà parlare con la Roma, dove Gasperini vuole pieni poteri, ed infatti il quotidiano titola: "Gasp detta le condizioni". Con Gasperini la dirigenza della Roma dovrà costruire una squadra piena di giovani disposti a sacrificarsi, il tecnico infatti in campo chiede il massimo ed è abituato ad avere pieni poteri nella gestione del gruppo.