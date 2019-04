© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Spazio anche alla Roma sulla prima pagina del Corriere dello Sport: "L'urlo di De Rossi", si legge in taglio alto. La Roma vince a Marassi con la Samp (0-1): scatto per la Champions. Decide Daniele De Rossi: "Io allenatore? Per ora faccio il portavoce di Ranieri".