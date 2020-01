"2020, un anno per due". Questo il titolo a pagina 27 che Il Messaggero dedica ai giallorossi ma in particolare a Zaniolo e Pellegrini: "Dalla sfida con il Toro all'Europeo in azzurro: inizia la stagione dei sogni per Zaniolo e Pellegrini. Nicolò e Lorenzo vanno a caccia della consacrazione tra le lusinghe delle big e la voglia di essere re a Roma".