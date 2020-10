Roma, Il Messaggero: "Attesa per Diawara, lunedì nuovo tampone"

Tra le molte assenze in casa Roma pesano certamente anche quelle di Diawara e Calafiori, entrambi fermati dal Covid, perché limitano le rotazioni il ruoli chiave. Diawara, in particolare, è fermo da diciannove giorni: "L'appuntamento messo in agenda dal guineano - si legge su Il Messaggero - è lunedì, quando si sottoporrà ad un nuovo tampone molecolare per capire se potrà tornare ad allenarsi con i compagni". Il suo è stato un inizio di stagione anomalo: prima le sirene di mercato inglesi, poi il caos liste che ha provocato - suo malgrado - il k.o. a tavolino contro l'Hellas Verona. "È seguita - prosegue il quotidiano - la panchina con la Juventus e l'uscita pubblica del suo agente ('Si faccia chiarezza sul suo futuro') con pronta replica da parte di Fonseca che poi non lo ha impiegato a Udine. Ora, dopo quasi tre settimane, Diawara si augura di potersi gettare tutto alle spalle.