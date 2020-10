Roma, Il Messaggero: "Buone notizie per Fonseca, Mancini è guarito"

Da positivo a negativo nel giro di poche ore. Buone notizie per la Roma, che per la sfida con il Milan potrà contare anche su Gianluca Mancini in difesa. Così, come riporta Il Messaggero, nonostante l'assenza di Smalling, Fonseca non deve più convivere con l'emergenza. L'intenzione del portoghese è di insistere sulla difesa a 3, aspettando il ritorno di Smalling (al momento non ancora in gruppo) per scegliere poi la formula ideale. Il 4-2-3-1 è il sistema di gioco preferito di Paulo che però si è reso conto di quanto i suoi interpreti si sentano più al sicuro con il 3-4-2-1. Contro il Milan di Ibrahimovic quindi, Fonseca potrebbe scegliere sulla gioventù in difesa: Mancini, Kumbulla e Ibanez.