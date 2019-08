© foto di Mattia Verdorale

"Centro di gravità". Questo il titolo a pagina 29 che Il Messaggero dedica alle vicende di casa giallorossa: "La Roma è senza equilibrio: Fonseca prepara le mosse per rendere la squadra meno fragile. Possibile debutto per Diawara, in ballottaggio con Veretout: necessaria la presenza di un play. Pellegrini pronto a riprendersi il ruolo preferito: sale da trequartista e libera il posto accanto a Cristante".