La corsa per l'Europa che conta ma anche il mercato, con Antonio Conte nel mirino per la prossima stagione. Due notizie sulla Roma che si fondono nel titolo de Il Messaggero, la quale apre la sezione sportiva con "Champions per mister Antonio". Claudio Ranieri, grazie al 3-0 di sabato al Cagliari firmato Fazio, Pastore e Kolarov e al concomitante tonfo del Milan a Torino di ieri sera, ha portato i capitolini momentaneamente al quarto posto (in attesa dell'Atalanta, impegnata stasera contro l'Udinese).

In Champions League, però, potrebbe toccare all'ex tecnico di Juve e Chelsea: "Il Conte alla rovescia" è il gioco di parole scelto come titolazione nelle pagine interne, spiegato nel sottotitolo: "La strategia della Roma: giocare d'anticipo sulle rivali italiane. Allegri deve vedere Agnelli e Spalletti aspettare la scelta di Zhang"