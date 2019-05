Roma, Il Messaggero: "De Rossi lascia: in campo il tifo violento"

© foto di Alessio Del Lungo

"De Rossi lascia: in campo il tifo violento". Questo il titolo utilizzato in prima pagina da Il Messaggero per descrivere la situazione legata alla Roma. Scritte sui muri, contestazioni: sarà un Roma-Parma ad alta tensione. Il saluto di Totti era stato metabolizzato, quello di Daniele - si legge all'interno a pagina 30 - è arrivato inaspettato. Domenica all'Olimpico il clima sarà avvelenato per via della contestazione a Pallotta.