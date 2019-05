Roma, Il Messaggero: "Doppio giallo: la frase di Totti e il no di Gasp"

© foto di Alessio Del Lungo

Il Messaggero, quotidiano in edicola questa mattina, affronta il tema legato all'addio del suo numero 16 con il titolo: "Roma, doppio giallo. Quella frase di Totti a De Rossi. E Gasperini dice no". Lo storico capitano avrebbe pronunciato queste parole mentre salutava l'ex compagno domenica: "Io non volevo". Intanto, a pagina 36, si parla anche del futuro allenatore: il protagonista del miracolo-Atalanta incontra Percassi e si fa convincere a restare. Il club giallorosso sogna ancora Sarri e valuta in Italia uno tra Giampaolo e De Zerbi.