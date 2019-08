Roma, Il Messaggero: "Dzeko e 40 milioni per avere Icardi"

© foto di marik

Sulla prima pagina de Il Messaggero si parla anche dell'offerta della Roma all'Inter per avere Mauro Icardi. I giallorossi - si legge - sono pronti a mettere sul piatto Dzeko e 40 milioni per avere l'attaccante argentino. Con questa offerta la Roma è ufficialmente in lizza con Juventus e Napoli per Maurito.