Roma, Il Messaggero: "Dzeko ok, contro il Genoa ci sarà"

"Nessun problema per Dzeko, contro il Genoa ci sarà", scrive Il Messaggero nelle sue pagine interne. Il bosniaco - si legge - ha smaltito l'infortunio alla caviglia. Domani guiderà l'attacco giallorosso, Schick ancora in panchina. Dzeko vuole tornare al gol. Quest'anno in trasferta ha segnato 7 volte. L'ultima a Frosinone: una doppietta al fotofinish per tre punti fondamentali.