Roma, Il Messaggero: "Dzeko rinnova e Fonseca ora sorride"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Dzeko rinnova e Fonseca ora sorride", scrive Il Messaggero nelle sue pagine sportive. Arriva a sorpresa la firma del contratto di Edin Dzeko fino al 2022: "Questa è casa mia, qui ho tutto per essere felice e vincere". Una decisione che regala una scossa al mercato. Il rinnovo del bosniaco, infatti, toglie un elemento fondamentale al possibile domino dei 9, atteso per l'intera estate. Ora, almeno sul versante romanista, rimarrà tutto com'era. Per la gioia di Fonseca che più volte s'è speso affinché Edin potesse restare.