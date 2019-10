Roma, Il Messaggero: "È Dzeko il faro Champions"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Roma, è Dzeko il faro Champions", scrive questa mattina Il Messaggero nelle sue pagine sportive. Regista offensivo e bomber, sul bosniaco le speranze per riprendere il quarto posto. Contro il Cagliari dell'ex Nainggolan, Fonseca rilancia Edin, oggi con la fascia di capitano. Squadra in emergenza e con l'obbligo di vincere per non restare indietro. Zaniolo e Kluivert al fianco del bomber giallorosso.