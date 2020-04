Roma, Il Messaggero: "È Fonseca la certezza d'emergenza"

"È Fonseca la certezza d'emergenza". Questo il titolo che Il Messaggero dedica all'interno delle sue pagine ai giallorossi ed al suo allenatore: "Fonseca è tornato al centro del villaggio romanista. Paradossale che lo abbia fatto nel momento in cui non si gioca, lontano dalla zona Champions (che solo virtualmente è congelata a tre punti) ed eliminato dalla Coppa Italia. E se una nuova proprietà avrebbe potuto anche presentarsi con il colpo ad effetto in panchina, la permanenza (almeno per i prossimi mesi) di Pallotta garantisce a Paulo la conferma".