Roma, Il Messaggero: "Faraone in Cina, avanza Veretout"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Faraone in Cina, avanza Veretout". Questo il titolo con cui l'edizione odierna de Il Messaggero apre la pagina sportiva. El Shaarawy è davvero ad un passo dall'approdo allo Shangai mentre salirebbero le quotazioni per il centrocampista della Fiorentina, contestato ieri in ritiro dai tifosi viola.

Sirene inglesi per i biancocelesti - Mercato attivo anche per la Lazio. Per due giocatori biancocelesti si muovono formazioni di Premier League. Su Strakosha ci sarebbe il Newcastle mentre il Manchester United si muoverebbe per Milinkovic-Savic. Questo il titolo dedicato alla squadra di Simone Inzaghi: "Lazio da Premier League".