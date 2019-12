Roma, Il Messaggero: "Fonseca difende il raccolto"

"Fonseca difende il raccolto". Questo il titolo a pagina 29 su Il Messaggero in riferimento ai giallorossi: "La Roma è quarta da sola: con 19 punti in 8 partite ha staccato il Cagliari, l'Atalanta e il Napoli, rivali nella corsa Champions. La continuità nei risultati dipende dalla solidità della squadra. In 16 giornate ha subito 6 reti in meno del campionato scorso".