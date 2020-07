Roma, Il Messaggero: "Fonseca, fine dell'immunità"

"Fonseca, fine dell'immunità". Titola così a pagina 31 Il Messaggero in riferimento all'allenatore giallorosso: "La sua panchina non è in discussione. La sua Roma sì. L'addio quasi certo alla Champions in campionato, accende i riflettori anche su Fonseca. Che tra discussioni legate al possibile cambio societario, i conti in rosso del club, gli inevitabili alibi che il tecnico potrebbe sciorinare (infortuni, rosa costruita male, più di mezza squadra con la valigia in mano), è rimasto per ora abbastanza al coperto dalle critiche".