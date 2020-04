Roma, Il Messaggero: "Fonseca, il piano per la Champions"

vedi letture

"Fonseca, il piano per la Champions". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de Il Messaggero in riferimento all'allenatore giallorosso: "Il tecnico ha stilato il programma per avere la rosa al meglio e tentare la scalata al vitale quarto posto".