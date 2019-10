© foto di Mattia Verdorale

"Fonseca, una stangatina". Si apre così l'inserto sportivo de Il Messaggero sulla Roma e il suo allenatore a pagina 31: "Due giornate di squalifica per la rissa con l'arbitro Massa. Nessun procedimento per le dichiarazioni del ds Petrachi. Il caso Romano, collaboratore del tecnico: è stato graziato perché non risulta essere tesserato dalla Roma. Multa al club. Ammenda di 10 mila euro all'allenatore che salterà le sfide contro Samp e Milan. Già pronto il ricorso".