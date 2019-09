© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Roma, il big della difesa è Smalling", questo il titolo che troviamo sulle colonne de Il Messaggero. Forte fisicamente, rapido e preciso nei passaggi: ciò che serviva a Fonseca. Ad affiancarlo in difesa sarà uno tra Fazio e Mancini, con l'ex Atalanta in vantaggio per le sue capacità di anticipare l'avversario anche lontano dall'area.