Roma, Il Messaggero: "Il futuro parte con pesante ritardo"

"Roma, il futuro parte con pesante ritardo", si legge questa mattina sulle pagine de Il Messaggero. Le incertezze sul cambio di proprietà e l'emergenza sanitaria riducono l'operatività del club sul mercato. Le uniche certezze (negative) arrivano dalla semestrale chiusa a -87 milioni con una previsione per giugno di un rosso di -110. Pallotta, nell'ipotesi peggiore, si farà garante per completare l'aumento di capitale. Il resto (in primis il rispetto del Fpp), senza Friedkin, sarebbe nelle mani del mercato. Che rischia, dopo il ciclone Coronavirus, di non essere nemmeno così munifico per la serie A come ci si poteva attendere.