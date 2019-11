"Roma, la coscienza del capitano", titola così Il Messaggero nelle sue pagine sportive. Dal periodo anonimo in giallorosso a titolare nell'Italia, Florenzi sicuro: "Non ho giocato per Fonseca, ma per me stesso. Tutti dobbiamo stare zitti e rispettare le scelte, io per primo visto che porto la fascia. La squadra va messa davanti a tutto".