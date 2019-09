© foto di stefano tedeschi

Virata decisa sulle strategie di mercato in casa giallorossa, e l'edizione odierna de Il Messaggero prova a fare un po' di chiarezza, titolando: "La ragion di mercato" . La Roma ha acquistato a titolo definitivo solo i giovani, mentre i senatori sono stati presi tutti in prestito per non gravare sui conti della società. Il ds Petrachi ha puntato su un "istant team" in prestito: Mkhitaryan, Zappacosta, Smalling e Kalinic. Se dovesse arrivare la Champions per loro ci sarebbe la riconferma, altrimenti l'avventura in giallorosso si chiuderebbe dopo una sola stagione di prestito.